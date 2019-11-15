Все гениальное просто. Ярким примером этого закона стала милая, добродушная куколка Тильда — это новинки 2018 года. Тряпичная интерьерная кукла завоевала большую любовь поклонников по всему миру. Причина этому — ее уникальность. Она многолика, не похожа на своих «сестер», и, ко всему прочему, может быть не только человечком, но и котенком, зайчонком или, к примеру, лосенком. Глаза-пуговки, тонкие длинные ноги и руки делают этих кукол немного нескладными, смешными и очень добрыми. А главная прелесть Тильды в том, что имея нехитрые подручные средства и приложив небольшие усилия, ее легко сделать самостоятельно. И стоимость такой куклы будет до смешного мала.

Кукла Тильда: что, как и почему

У этой милой куклы, при всем многообразии ее вариантов, есть главное сходство: у каждой присутствует типичный румяный цвет лица, манера исполнения и легкая хитринка. Кукла сшита полностью из ткани, простым кроем. Изготавливается она из ткани, но не белого цвета. Если в наличии только белая ткань, ее можно перекрасить, чтобы использовать для изготовления Тильды. Итак, чтобы сделать куклу своими руками, требуется время, желание и готовность приступить к процессу. Маленькие девочки любят такие шитые куколки.

Как она стала Тильдой

Все достаточно просто. Своим появлением на свет и бешеной популярности матильда обязана норвежскому дизайнеру Тонне Финанггер. Изготовление кукол было ее детской мечтой.

Когда Тонне, в 1999 году, сделала свою первую куклу, то, не задумываясь, назвала ее Тильдой. Тогда же она зарегистрировала бренд Tilda.

Сегодня Тонне проживает и работает на одном из норвежских фьордов со своими спутниками — бойфрендом и собакой.

Галерея: кукла Тильда (25 фото)

Кукла Тильда своими руками (видео)

Необходимые инструменты: все должно быть под рукой

Перед началом работы, чтобы полностью быть готовой к пошиву, убедитесь в наличии следующих инструментов:

лен или хлопок бежевого цвета (материал для туловища);

узорчатый цветной ситец (на платье);

ткань для брюк;

наполнитель;

пряжа (волосы);

войлок (крылья, если делать Тильду — ангела);

лучшие кружева, тесьма, бусинки (украшение);

выкройки, схемы, рисунки, картинки с размерами.

Текстильная кукла Тильда для начинающих: мастер-класс пошагово

Если все же принято решение перекрасить белую ткань, то делается это достаточно просто собственноручно приготовленным красителем:

Нужно взять 30 гр соли, 50 гр самого недорогого растворимого кофе (он придаст стойкую окраску). Развести все компоненты в литре воды. Опустить подготовленную ткань в полученный краситель на 20 минут, периодически проворачивая ее в жидкости, чтобы ткань прокрасилась равномерно. По прошествии времени необходимо прополоскать ткань в чуть теплой воде. Отжать и высушить. Так получится нужный окрас. Для изготовления Тильды лучше всего брать натуральные ткани (лен, хлопок, бязь). Тильды — зверята интересней получаются из флиса или фланели. Как и у любой другой куклы, у Тильды должна быть одежда. Шить ее лучше из материалов одного тона, таких, как джинса, трикотажные ткани, бязь, тюль, ситец. Далее следует определиться с набивкой. Основными материалами для набивки являются холофайбер и синтепон. Если в доме есть старые подушки, которые уже не будут использоваться, то можно достать оттуда наполнитель — он тоже подойдет. Мелкие детали кукол вполне практично набивать остатками ткани, которые появятся в процессе работы. Одна из главных деталей любой Тильды — волосы. Их изготавливают из любого вида пряжи. Используются также нитки мулине. В каких — то куклах можно сделать волосы из искусственного меха Глаза куклы шьем мулине. Прорисовываются они акриловой краской или делаются из бусинок.

Неповторимый «тильдовский» румянец выполняется при помощи простых сыпучих румян. Можно также сделать его акриловыми красками или растушевать измельченный карандашный грифель.

Куклы-ангелы: выкройка и пошаговая инструкция для начинающих

Этот мк посвящен Тильдам-ангелам. Для начинающих прилагается пошаговая инструкция по изготовлению кукол. Рекомендуется также распечатать нижеприведенную схему выкройки. Чтобы сшить тело и руки, понадобятся два различных вида ткани. Выкройка показывает точки стачивания материала пунктиром.

Итак:

Ткань нужно сложить в две створки изнанкой наружу. Выкройку следует скопировать на подготовленную ткань. Прострочить контур с помощью швейной машинки или на руках. Выкроить, вывернуть налицо. Также сшить и вывернуть каждую брючину. Далее идет набивка синтепоном.

После того как набивка закончена, следует пришить потайным швом руки и ноги к телу, не забыв ввести ноги в брючины.

Платье и крылья

Теперь непосредственно начинается пошив платья. Выкраивается прямоугольник 35 на 25 см. края обрабатываются и сшиваются по боковому шву. Юбку нужно пришить чуть ниже верхней линии топика. Завершая платье, следует подогнать юбочку под габариты куклы. Украшение послужит кружево, притороченное на декольте. Верхняя часть декорируется пуговицами или бусинками. На ноги нужно изготовить туфли из любой ткани. Крылья интересней делать в полный рост куклы: ткань сложить вдвое, прошить без предварительных выкроек. Необходимо сделать прорезь ля крыльев посередине. После прошивки нужно выкроить заготовки. Удобней делать их зубчатыми ножницами. Вывернуть заготовки и отгладить их утюгом. Усилить их нетолстым войлоком (можно флисом). Делается это для того, чтобы крылья удерживали форму. Можно также набить внутрь крыльев немного синтепона. Прорезь зашить. Пустить снизу крыльев вертикальные строки. Это будет имитацией перьев.

Прикрепить крылья к спинке ангела.

Лицо и прическа

Как сделать эти элементы куклы, хорошо показано на рисунке ниже:

Симпатичным дополнением может стать шапочка, которую можно легко связать крючком. Последним штрихом делаются глаза (прорисовать или выполнить из бусинок) и румяные щеки Тильды.

Ангелы могут быть какими угодно: садовыми, лунными, морскими. Стоит попробовать, и, кто знает, как будет называться совсем новый, уникальный ангел, вышедший из-под ваших рук.

Лучшие идеи для Тильды

Чтобы не обойти вниманием тильд-зверей, ниже представлена мастер-класс по изготовлению тильды-Кита. Он — редкое исключение среди тильд, потому что фигура на ткани будет целой (так же, как выкройка). Единственное, что придется пришить позже — это плавники. Они нужны для того, чтобы Кит получился устойчивым и не валился на бок при первом дуновении ветра.

Ткань необходимо сложить вдвое. Лицевая сторона должна быть внутри. Выкраивая, следует помнить, что надо оставить припуски для швов. Обязательно оставляется отверстие, через которое будет набиваться Кит. Наполнителем могут послужить холофайбер, синтепон или вата. Для равномерного наполнения внутри используйте тонкую палочку. После набивки отверстие нужно зашить.

Заканчивая изготовление Кита, нужно прорисовать акриловой краской глаза (или использовать бусинки и пуговицы). Затем прошить рот и хвостик обычным ручным швом (игла назад).

Тильда-заяц: мастер-класс (видео)

Вот так, легко и просто, можно создать собственный мир кукол. Ангелы и звери, люди и даже цветы — все это вполне реально увидеть солнечным утром, проснувшись, у себя дома. В этом главными помощниками будут фантазия, терпение и усидчивость